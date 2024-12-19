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Генсек ООН оценил возможность снятия санкций с Сирии

Гутерреш о возможности снятия санкций с Сирии: ситуация изменилась
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AP

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, говоря о возможности снятия санкций с Сирии, заявил, что ограничения вводились против правительства экс-президента страны Башара Асада, а со сменой власти «ситуация изменилась». Слова генсека ООН передает РИА Новости.

«Очевидно, что мы находимся в процессе перехода власти, и в процессе перехода, я думаю, обеим сторонам предстоит проделать большую работу, <...> должен быть хотя бы первый жест, демонстрирующий солидарность с сирийским народом, пока не будут выполнены условия для отмены всех санкций», — сказал Гутерреш.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции предприняли крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв этот город, повстанцы за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму, после чего подошли к Дамаску — столице Сирии.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Ранее Путин назвал главного «бенефициара» событий в Сирии.

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