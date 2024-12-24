СМИ узнали о сложностях для Трампа из-за войск США в Сирии

Избранный президент США Дональд Трамп столкнется со сложной дилеммой военного присутствия в Сирии. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

«Трамп столкнется с изменившимся Ближним Востоком, когда в следующем месяце начнется его второй срок, и все более насущными вопросами о будущем примерно двух тысяч американских военнослужащих, размещенных на востоке Сирии», — говорится в материале.

В публикации отметили, что советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолц подчеркивал, что борьба с терроризмом будет одним из приоритетов внешней политики Соединенных Штатов.

8 декабря командование «Свободной сирийской армии», получающей поддержку от США и Турции, сделало заявление о завершении правления Башара Асада. В министерстве иностранных дел России подчеркнули, что Асад принял решение покинуть свой пост и уехать из Сирии, «отдав указание о мирной передаче власти». В дальнейшем источник ТАСС в Кремле добавил, что Асад с семьей прибыл в Москву, где Россия предоставила им убежище «по гуманитарным причинам».

16 декабря избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что за свержением правительства президента Башара Асада в Сирии стоит Турция.

Ранее Турцию заподозрили в подготовке к «широкомасштабному вторжению» в Сирию.