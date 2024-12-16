Трамп обвинил Турцию в свержении правительства Асада в Сирии

За свержением правительства президента Башара Асада в Сирии стоит Турция. Об этом заявил избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, слова которого передает ТАСС.

«Но никто не знает, кто поддерживает другую сторону нового правительства в Сирии, а я знаю. Это Турция. Ясно? Турция стоит за этим. Президент Турции Тайип Эрдоган — очень умный человек», — отметил Трамп.

В понедельник министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Асад отказался от переговоров с представителями Турции, несмотря на множество попыток Анкары договориться о встрече. Он подчеркнул, что Анкара множество раз просила Асада провести переговоры с привлечением третьих лиц, включая Ирак, в качестве посредников.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Ранее Асад заявил, что ему было бессмысленно оставаться в Сирии.