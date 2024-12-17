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Турцию заподозрили в подготовке к «широкомасштабному вторжению» в Сирию

WSJ: США опасаются, что Турция готовится к вторжению на территорию Сирии

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Murad Sezer/Reuters

США опасаются, что Турция может начать «широкомасштабное вторжение» в Сирию после падения режима экс-президента Башара Асада. Об этом со ссылкой на источники пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Высокопоставленные официальные лица США заявляют, что Турция и ее союзники-ополченцы наращивают силы вдоль границы с Сирией, что вызывает тревогу по поводу того, что Анкара готовится к широкомасштабному вторжению на территорию, удерживаемую поддерживаемыми Америкой сирийскими курдами», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается, курдские чиновники призывают избранного президента США Дональда Трампа оказать давление на Турцию, чтобы «предотвратить вторжение».

Турецкие силы, по данным WSJ, включают в себя бойцов ополчения и турецкого спецназа, а также артиллерию. Они сосредоточены около города Кобани (Айн-эль-Араб), города с курдским большинством в Сирии на северной границе с Турцией.

Как заявил представитель гражданской администрации сирийских курдов Ильхам Ахмед в обращении к Трампу, цель Турции — «установить фактический контроль над нашей территорией до того, как вы вступите в должность».

16 декабря Трамп заявил, что за свержением правительства президента Башара Асада в Сирии стоит Турция.

Ранее Асад заявил, что ему было бессмысленно оставаться в Сирии.

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