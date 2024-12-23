Политолог: ЕС не будет защищать Словакию в споре с Украиной

Политолог Рар: ЕС не будет защищать Словакию в газовом споре с Украиной

Европейский союз не будет защищать Словакию в газовом споре с Украиной. Брюссель согласен с решением Киева перекрыть поставки топлива в страну. Об этом заявил германский политолог Александр Рар. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Брюссель старается изолировать [премьер-министра Словакии Роберта] Фицо и [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана, а также других политиков, которые ищут выходы на Москву. Ситуация накаляется до предела. Кроме того, эскалация нарастает в преддверии прихода к власти Трампа. Зима станет политически тяжелым периодом», — считает эксперт.

В ЕС, по его мнению, готовы сделать все, чтобы противостояние на Украине продолжалось.

22 декабря президент РФ Владимир Путин и глава словацкого правительства Роберт Фицо провели переговоры. Они состоялись в московском Кремле.

После завершения встречи премьер-министр Словакии заявил, что его поездка в столицу РФ является реакцией на слова украинского лидера Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа. Однако что конкретно Путин и Фицо обсуждали в ходе переговоров, пока неизвестно.

20 декабря украинский премьер-министр Денис Шмыгаль выступил на заседании парламента. Во время встречи он объявил, что Киев прекратит транзит российского газа с 1 января следующего года.

Ранее в Словакии назвали визит Фицо в Россию пощечиной Зеленскому.