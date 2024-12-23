Политолог высказался о будущей встрече Путина и Трампа

Политолог Сипров: Россия не намерена отказываться от своих политических целей

Основной посыл, который российский лидер Владимир Путин донесет до избранного президента США Дональда Трампа в ходе переговоров, заключается в том, что Москва не намерена отказываться от своих глобальных политических целей. Такое предположение в беседе с Tsargrad.tv сделал политолог Вадим Сипров.

Он подчеркнул, что России нужны твердые гарантии безопасности в меняющемся мире. Украина при этом — лишь частность.

«В целом по архитектуре мировой и европейской безопасности все будет строиться на тех инициативах, которые были озвучены до начала СВО либо на начальном периоде СВО, с небольшими корректировками, как отметил Путин, которые связаны с реалиями, складывающимися на земле», — сказал Сипров.

19 декабря в ходе прямой линии российский президент сообщил о готовности встретиться с Трампом, если тот захочет.

22 декабря Трамп заявил, что будет ждать встречи с Путиным для урегулирования российско-украинского конфликта.

Трамп назвал российско-украинский конфликт ужасным, а также повторил, что если бы он был президентом вместо действующего главы Белого дома Джо Байдена, то подобного не произошло бы.

Ранее Трампу предрекли встречу с «изменившимся» Путиным.