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Трампу предрекли встречу с «изменившимся» Путиным

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что Трамп встретится с изменившимся Путиным
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретится с российским лидером Владимиром Путиным, «сильно изменившимся» со времен первого срока американского политика. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам Джонсона, Путин, с которым Трамп встретится, будет значительно отличаться от того, которого он знал восемь лет назад, представляя собой куда более жесткого переговорщика.

20 декабря газета The Washington Post писала, что Трамп и Владимир Путин встретятся в следующем году для обсуждения ситуации на Украине. Как пишет издание, возможная встреча «самопровозглашенных геополитических лидеров альфа-самцов» будет посвящена урегулированию конфликта Москвы и Киева. По мнению авторов, Кремль будет стремиться превратить переговоры в длительный процесс, несмотря на желание Трампа заключить быструю сделку по Украине.

Ранее в Совфеде РФ раскрыли, кто пытается помешать Трампу урегулировать конфликт на Украине.

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