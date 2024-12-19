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Путин заявил, что ему будет о чем поговорить с Трампом

Путин: если с Трампом будет встреча, уверен, будет о чем поговорить

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Maxim Shemetov/Reuters

Если с избранным президентом США Дональдом Трампом состоится личная встреча, сторонам будет о чем поговорить. Об этом на прямой линии заявил президент России Владимир Путин.

В рамках мероприятия Путин также отметил, что не разговаривал с Трампом более четырех лет и не знает, когда может пройти их встреча.

Так российский лидер ответил на вопрос американского журналиста. Путин отметил, что он готов к встрече с Трампом, однако не может точно сказать, когда это может случиться.

В 2022 году прямую линию не проводили, а в 2023-м она была совмещена с большой пресс-конференцией и получила название «Итоги года с Владимиром Путиным». Мероприятие длилось 4 часа и 3 минуты, глава государства ответил на 67 вопросов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой конференции президента.

Ранее Пушилин рассказал о трудностях Зеленского в отношениях с Трампом.

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Прямая линия Путина — 2024
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