На Украине наступил коллапс, к которому привела ужесточенная мобилизация, связанная с ростом случаев коррупции в стране. Об этом в разговоре с «Известиями» заявил немецкий политолог Кристоф Херстель.

«Бедные люди платят своими жизнями, а богатые люди крадут деньги и оружие и продают их на черном рынке», — сказал он.

По словам эксперта, против коррупции, которая есть на Украине, невозможно бороться.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что на Украине людей хватают, как бродячих собак, и кидают их в бой.

В этом же месяце заместитель командира 68-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Явир» говорил, что пребывающим дома украинским мужчинам нужно «готовиться». По его словам, мобилизация их не обойдет, поскольку скоро «будут привлекаться все».

В начале ноября военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине продлили еще на 90 дней, до 7 февраля 2025 года.

Ранее политолог заявил, что расследование ФБР коррупции на Украине понравится гражданам США.