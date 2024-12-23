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В ФРГ заявили о наступившем на Украине коллапсе

Политолог Херстель заявил, что на Украине наступил коллапс
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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

На Украине наступил коллапс, к которому привела ужесточенная мобилизация, связанная с ростом случаев коррупции в стране. Об этом в разговоре с «Известиями» заявил немецкий политолог Кристоф Херстель.

«Бедные люди платят своими жизнями, а богатые люди крадут деньги и оружие и продают их на черном рынке», — сказал он.

По словам эксперта, против коррупции, которая есть на Украине, невозможно бороться.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что на Украине людей хватают, как бродячих собак, и кидают их в бой.

В этом же месяце заместитель командира 68-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Явир» говорил, что пребывающим дома украинским мужчинам нужно «готовиться». По его словам, мобилизация их не обойдет, поскольку скоро «будут привлекаться все».

В начале ноября военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине продлили еще на 90 дней, до 7 февраля 2025 года.

Ранее политолог заявил, что расследование ФБР коррупции на Украине понравится гражданам США.

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