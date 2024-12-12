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Политолог: расследование ФБР коррупции на Украине понравится гражданам США

Политолог Скачко: расследование против Зеленского сыграет на руку Трампу

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Расследование ФБР против украинского лидера Владимира Зеленского сыграет на руку избранному президенту США Дональду Трампу. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог Владимир Скачко. По его словам, глава Белого дома сможет не только переложить на Киев ответственность за провалы Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и вернуть часть украденных денег.

«Разумеется, большую долю полученного капитала Зеленский и его прихвостни вывозят за границу и растасовывают по офшорным счетам. Но если прегрешения действующего украинского руководства будут доказаны, Вашингтон сможет их забрать. Разумеется, простым американцам это очень понравится», — сказал Скачко.

Он добавил, что для текущей украинской власти расследование ФБР станет началом конца.

Накануне кандидат на пост директора Федерального бюро расследований США Кэш Пател, выдвинутый Трампом, заявил, что собирается организовать расследование против президента Украины Владимира Зеленского.

Пател отметил, что собирается установить, как Киев использовал средства американских налогоплательщиков.

Ранее на Украине призвали арестовать Зеленского.

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