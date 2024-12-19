Путин высказался о ситуации с мобилизацией на Украине

Путин: на Украине людей хватают, как бродячих собак, и бросают их в бой

Президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, что на Украине людей хватают, как бродячих собак, и кидают их в бой.

«Но собак бродячих хотя бы привозят все-таки в гостиницы, условно, для бродячих животных, потом стараются их раздать по семьям. А здесь просто под пули бросают», — сказал глава государства.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

4 декабря заместитель командира 68-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Явир» заявил, что пребывающим дома украинским мужчинам нужно «готовиться». По его словам, мобилизация их не обойдет, поскольку скоро «будут привлекаться все».

В ноябре военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине продлили еще на 90 дней, до 7 февраля 2025 года.

Ранее в Раде заявили о первом шаге к мобилизации женщин.