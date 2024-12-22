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Путин встретился с премьером Словакии в Кремле

В Кремле началась первая с 2016 года встреча Путина и премьера Словакии

Президент России Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Это первая личная встреча президента России с Фицо с 2016 года.

Накануне президент Сербии Александр Вучич заявил, что Фицо планирует отправиться на встречу с президентом России Владимиром Путиным на фоне отказа Украины от транзита газа через территорию страны. 

16 декабря Украина предупредила Словакию о прекращении транзита российского газа с 1 января 2025 года. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что его страна готова рассмотреть возможность транспортировки любого газа, кроме российского.

20 декабря Фицо пригрозил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что если Киев не разрешит транзит газа через территорию Украины в Европу, то может возникнуть серьезный конфликт. Он напомнил, что Братислава оказывает Киеву помощь и рассчитывает на такое же отношение.

Ранее премьер Словакии назвал абсурдными идеи Украины по транзиту российского газа.

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