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В Кремле назвали предварительные темы обсуждения Фицо и Путина

Песков: Путин и Фицо будут обсуждать международную повестку и транзит газа
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Рабочий визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву был запланирован несколько дней назад. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Разумеется, это можно с легкостью предположить. Но что именно (они обсудят. — прим. ред.), нужно дождаться окончания встречи», — заявил он.

До этого сербский лидер Александар Вучич заявил, что Фицо планирует отправиться на встречу с президентом России Владимиром Путиным на фоне отказа Украины от транзита газа через территорию страны. По его словам, после отказа Украины ситуация с поставками газа еще более осложняется.

22 декабря в Кремле начались переговоры Путина и Фицо. Это первая личная встреча президента России с Фицо с 2016 года.

16 декабря Украина предупредила Словакию о прекращении транзита российского газа с 1 января 2025 года. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что его страна готова рассмотреть возможность транспортировки любого газа, кроме российского.

Ранее премьер Словакии назвал абсурдными идеи Украины по транзиту российского газа.

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