Вучич анонсировал встречу премьера Словакии с Путиным

Вучич: Фицо поедет на встречу с Путиным из-за отказа Украины в транзите газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в понедельник планирует отправиться на встречу с президентом России Владимиром Путиным на фоне отказа Украины от транзита газа через территорию страны. Об этом сообщил сербский лидер Александар Вучич в эфире телеканала Happy.

«Этим (отказом Украины. — «Газета.Ru») больше всего задеты Словакия и Австрия, больше всего Словакия. Австрия говорит, что избежит этого другим путем через других поставщиков, посмотрим. Но Словакия во всяком случае в тяжелом положении», — сказал президент Сербии.

Вучич отметил, что после отказа Украины ситуация еще более осложняется.

16 декабря Украина предупредила Словакию о прекращении транзита российского газа с 1 января 2025 года. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что его страна готова рассмотреть возможность транспортировки любого газа, кроме российского.

20 декабря Фицо предупредил украинского президента Владимира Зеленского, что если Киев не разрешит транзит газа через территорию Украины в Европу, то может возникнуть серьезный конфликт. Он напомнил, что Братислава оказывает Киеву помощь и рассчитывает на такое же отношение.

Ранее премьер Словакии назвал абсурдными идеи Украины по транзиту российского газа.