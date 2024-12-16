МИД Украины предупредил Словакию, что Киев не будет продолжать транзит российского газа

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил по телефону своему словакскому коллеге Роберту Фицо, что Украина не намерена продлевать контракт с «Газпромом» на транзит российского газа. Об этом Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.

«Провел разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, акцентировав, что соглашение с Россией о транзите газа истекает 1 января 2025 года и не будет продлено», — отметил глава МИД Украины.

Он также добавил, что Украина готова рассмотреть возможность транспортировки любого газа, кроме российского, в случае официального запроса от Европейского Союза.

«Если Еврокомиссия официально обратится к Украине касательно транзита любого газа, кроме российского, мы будем рады обсудить это и готовы осуществить соответствующие соглашения на основе принципов энергетической безопасности как для всего ЕС, так и для каждой отдельной европейской страны», — заявил украинский премьер.

Кроме того, Шмыгаль упомянул о развитии сотрудничества в области электроэнергетики. Из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры Украина еженедельно импортирует электроэнергию из нескольких европейских стран, в том числе и из Словакии.

«На прошлой неделе 30% импорта электроэнергии пришло именно из Словакии», — добавил он.

16 декабря стало известно, что Украина не провела аукционы долгосрочного бронирования газотранспортной системы (ГТС) на границе с Россией.

Ранее сообщалось, что Австрия хочет судиться с Германией из-за платы за транзит российского газа.