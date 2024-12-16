Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД Украины предупредил Словакию, что Киев не будет продолжать транзит российского газа

Шмыгаль заявил Фицо, что Украина не будет продолжать транзит российского газа

close
Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил по телефону своему словакскому коллеге Роберту Фицо, что Украина не намерена продлевать контракт с «Газпромом» на транзит российского газа. Об этом Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.

«Провел разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, акцентировав, что соглашение с Россией о транзите газа истекает 1 января 2025 года и не будет продлено», — отметил глава МИД Украины.

Он также добавил, что Украина готова рассмотреть возможность транспортировки любого газа, кроме российского, в случае официального запроса от Европейского Союза.

«Если Еврокомиссия официально обратится к Украине касательно транзита любого газа, кроме российского, мы будем рады обсудить это и готовы осуществить соответствующие соглашения на основе принципов энергетической безопасности как для всего ЕС, так и для каждой отдельной европейской страны», — заявил украинский премьер.

Кроме того, Шмыгаль упомянул о развитии сотрудничества в области электроэнергетики. Из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры Украина еженедельно импортирует электроэнергию из нескольких европейских стран, в том числе и из Словакии.

«На прошлой неделе 30% импорта электроэнергии пришло именно из Словакии», — добавил он.

16 декабря стало известно, что Украина не провела аукционы долгосрочного бронирования газотранспортной системы (ГТС) на границе с Россией.

Ранее сообщалось, что Австрия хочет судиться с Германией из-за платы за транзит российского газа.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами