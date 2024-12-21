В Раде назвали позором на весь мир попытку Зеленского подкупить Фицо

Президент Украины Владимир Зеленский опозорился на весь мир, пытаясь подкупить премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Зеленский предлагал премьеру Словакии Роберту Фицо €500 млн! <…> Очередной позор на весь мир!» — подчеркнул он.

Дмитрук обратил внимание на то, что Зеленский «мог привезти в чемодане» названную сумму.

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Зеленский в ходе переговоров в Брюсселе предложил ему €500 млн из российских активов за оказание поддержки по вопросу вступления Украины в Североатлантический альянс. Фицо уточнил, что ответил Зеленскому отказом и назвал приглашение Украины в НАТО нереалистичным.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вступление Украины в НАТО неизбежно. По его словам, Киеву необходимо продолжать реформы военных институтов и укреплять демократические процессы. Он отметил, что вопрос вступления Украины в альянс станет «очень, очень сложным» на мирных переговорах с Москвой.

4 декабря Reuters сообщило, что план по урегулированию украинского конфликта избранного президента США Дональда Трампа включает в себя отказ Украины от территорий в пользу России, а также снятие вопроса о членстве Украины в НАТО.

Ранее Зеленский рассказал, в каком виде Украина должна войти в НАТО.