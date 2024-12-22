Депутат Рады раскрыл «рецепт» остановки конфликта на Украине за 24 часа

Дубинский объяснил, как Трамп за сутки может закончить конфликт на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп может завершить конфликт на Украине за 24 часа, если запретит украинской армии использовать западное оружие, остановит финансовую помощь и введет санкции в отношении руководства страны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который сейчас находится в следственном изоляторе по подозрению в госизмене.

«Вы хотели рецепт остановки войны за 24 часа? Вот он... Достаточно отозвать решение на использование дальнобойного оружия, ограничить работу Starlink и увязать финпомощь и поставку вооружений с прекращением огня. Плюс, как я уже говорил, санкции против «решал» и «кошельков», — отметил он.

По словам депутата, многим кажется, что принудить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам сложно, однако на самом деле это сделать намного проще, чем кажется.

22 декабря газета El Pais писала, что Трамп отправил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому письмо, в котором призвал его начать думать о мирных переговорах и территориальных уступках.

16 декабря Трамп заявил, что Зеленскому следует готовиться к заключению договора о завершении конфликта с Россией. Будущий глава Белого дома подчеркнул, что намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы попытаться добиться прекращения конфликта на Украине.

12 декабря газета WSJ сообщила, что Трамп хочет видеть на Украине европейские войска, которые будут контролировать режим прекращения огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе рассказали о плане Зеленского до инаугурации Трампа.