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На Западе раскрыли содержание письма Трампа к Зеленскому

El Pais: Трамп отправил Зеленскому письмо с призывом начать думать о мире
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Shannon Stapleton/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп отправил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому письмо, в котором призвал его начать думать о мирных переговорах и территориальных уступках. Об этом пишет газета El Pais.

«Смотришь на некоторые из этих городов, и там не осталось ни одного здания, которое было бы в хорошем состоянии. Так что, когда вы говорите «восстановить страну», восстановить что? Это реконструкция на 110 лет», — цитирует издание республиканца.

В послании Трамп призвал Зеленского задуматься о прекращении огня и мирных переговорах, которые приведут к отказу от территорий.

Новость дополняется.

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