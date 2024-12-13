Трамп хочет отправить войска ЕС на Украину. Как закончить конфликт, он пока не знает WSJ: Трамп хочет разместить войска ЕС на Украине для контроля прекращения огня

Трамп хочет видеть на Украине европейские войска, которые будут контролировать режим прекращения огня, пишет WSJ со ссылкой на источники. По данным газеты, об этом избранный президент США заявил на встрече с лидерами Франции и Украины в Париже 7 декабря. Американские военные, согласно плану Трампа, в миссию вовлечены не будут. Конкретного плана по завершению боевых действий у Трампа нет — его только предстоит сформулировать, однако он убеждает союзников давить на Китай, чтобы Пекин посодействовал заключению мира.

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди официальных лиц сообщило, что на встрече в Париже 7 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил лидерам Украины и Франции Владимиру Зеленскому и Эммануэлю Макрону, что хочет видеть «сильную» и «хорошо вооруженную» Украину после прекращения боевых действий.

По мнению будущего главы государства, Европа должна играть в защите Украины главную роль. В связи с этим Трамп хотел бы, чтобы европейские войска присутствовали в стране — контролировали режим прекращения огня. Он подчеркнул, что американские военные не будут в этом задействованы.

WSJ, ссылаясь на слова чиновников из ЕС, уточняет, что появление европейских войск на Украине возможно только в качестве миротворческих сил или сил по наблюдению за прекращением огня, но не как военная операция НАТО.

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Собеседники газеты отметили, что ранее инициативу обсуждали только Великобритания и Франция, а теперь к переговорам подключились США, Украина и ряд других европейских стран. В Париже настаивают, что решение о размещении контингента должно включать в себя поддержку со стороны Вашингтона из-за рисков «нарушения режима прекращения огня со стороны РФ».

Какие страны могут направить своих военных?

Обсуждения вопроса об отправке европейских войск на Украину все еще находятся на ранней стадии, и ряд вопросов пока не решены, в том числе, какие европейские страны будут в этом задействованы, сколько потребуется войск, какую роль в этом сыграет Вашингтон и согласится ли Россия на эту сделку с участием стран НАТО, отмечает WSJ.

12 декабря агентство Reuters сообщило, что в Евросоюзе рассматривают возможность создания коалиции из 5-8 государств для отправки войск на украинскую территорию. По словам пяти европейских дипломатов, такие переговоры ведутся со странами Балтии и Скандинавии.

«Среди европейских стран нет консенсуса, так что обсуждается идея о том, чтобы создать коалицию из пяти-восьми европейских стран, которые не зависят от НАТО, однако имеют двусторонние соглашения с Украиной и очень решительно настроены», — пишет издание со ссылкой на источники.

Одним из вариантов в краткосрочной перспективе может стать размещение военных для патрулирования границ или разминирования, считают два опрошенных агентством дипломата. Высокопоставленный европейский чиновник сказал Reuters, что нет «правдоподобных сценариев», в которых Европа не будет участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины, поскольку угроза со стороны России, по его мнению, после завершения боев не исчезнет.

Польши среди стран, готовых отправить своих военных, нет. Премьер страны Дональд Туск после встречи с Макроном заявил, что Варшава не планирует размещать свои войска на Украине. «Решения относительно Польши будут приниматься в Варшаве и только в Варшаве», — подчеркнул Туск.

Как Трамп планирует добиться мира?

Европейские чиновники заявили The Wall Street Journal, что в беседах после выборов Трамп в основном задавал вопросы и интересовался позицией союзников относительно ситуации на Украине. Вряд ли он сформировал четкий план действий и придерживается его, считают собеседники издания.

Члены переходной команды и доверенные лица избранного президента только составляют предложения по Украине и докладывают о них Трампу, пишет WSJ. Ключевые решения будут приняты только после формирования кабинета нацбезопасности, переговоров Трампа с союзниками в ЕС и, возможно, с Россией.

В качестве одного из рычагов давления на Москву будущий американский президент хочет использовать Пекин. По его мнению, Китай может принудить Россию закончить конфликт. Поэтому Трамп на встрече в Париже попросил ЕС приложить больше усилий для давления на КНР. В частности, угрожать введением тарифов на китайские товары, если Пекин откажется содействовать заключению мира.

The Wall Street Journal также пишет, что советники Трампа в частном порядке одобряли решение Джо Байдена предоставить Украине дальнобойное оружие, считая, что это даст новой администрации возможность подтолкнуть Москву к переговорам.

Однако Трампу такой вариант не понравился. «Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль вглубь России», — заявил он Time.

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Кроме того, республиканец в очередной раз отказался поддержать членство Украины в НАТО, несмотря на просьбы Киева.