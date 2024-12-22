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На Западе рассказали о плане Зеленского до инаугурации Трампа

Журналист Боуз: Зеленский хочет эскалации от России до инаугурации Трампа
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Sarah Meyssonnier/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский хочет вынудить Россию пойти на эскалацию в военном конфликте на Украине до инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Таким мнением в социальной сети X поделился ирландский журналист Чей Боуз

«Зеленский знает, что у него остались считанные дни, чтобы попытаться вынудить президента России Владимира Путина пойти на эскалацию», — написал Боуз.

По мнению журналиста, руководство РФ не пойдет на поводу у Зеленского. Боуз призвал украинского лидера собирать чемоданы, пока такая возможность еще есть.

До этого Боуз охарактеризовал положение украинского лидера Владимира Зеленского и Украины пословицей о короле и дворце.

До этого профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен раскритиковал украинского лидера после того, как он в очередной раз отказался от участия в мирных переговорах с Россией. Бывших клоунов не бывает, прокомментировал он слова Зеленского о том, что лидеры стран Запада не смогут принудить Украину сесть за стол переговоров.

Ранее Зеленского предложили отдать под международный трибунал.

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