Трамп заявил, что может пересмотреть решение Байдена об ударах вглубь России

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украине не следовало разрешать проводить удары дальнобойными ракетами вглубь России, назвав это «плохим» решением. Об этом он сказал, выступая в своей резиденции Мар-а-Лаго, передает РИА Новости.

Он также выразил намерение пересмотреть решение Байдена о разрешении таких атак.

Также Трамп утверждает, что получил сигналы от Киева о стремлении достичь урегулирования конфликта с Россией. Избранный президент США отметил, что активно работает над тем, чтобы остановить конфликт в Украине, и отметил, что «небольшой прогресс» уже достигнут. По его мнению, на восстановление городов Украины после военного конфликта понадобится 100 лет, и страна уже не будет такой, как раньше. Он также в очередной раз повторил, что не допустил бы прямого противостояния Москвы и Киева.

Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на свою инаугурацию.