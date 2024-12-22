Путин заявил, что настало время испытать «Орешник» в боевых условиях

Путин заявил, что согласен с тем, что «Орешник» нужно испытать в боевых условиях

В Минобороны были разные позиции по поводу разработки ракетного комплекса «Орешник». Об этом президент России Владимир Путин рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«В конце концов я присоединился к тем, кто считал, что его: а) нужно производить, и дал прямое указание это делать, выделить необходимые ресурсы, и б) согласился с теми, кто считал, что настало время его испытать в боевых условиях», — заявил Путин.

Во время прямой линии 19 декабря Путин предложил зарубежным партнерам Украины определить объект для поражения и сосредоточить там все свои системы ПВО. Российские войска, в свою очередь, нанесут по цели удар с помощью «Орешника». Тогда, по его словам, и можно будет узнать, способна ли западная техника противостоять новейшему ракетному комплексу России.

Путин отметил, что ракетный комплекс «Орешник» является новым оружием, новая ракета основана на разработках «уже российского периода времени». Также президент признался, что принимал личное участие в принятии решения о производстве «Орешника».

Ранее основатель Pink Floyd объяснил название ракеты «Орешник».