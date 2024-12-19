Путин подчеркнул, что «Орешник» является новым оружием

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что ракетный комплекс «Орешник» является новым оружием. Об этом глава государства заявил в ходе своей пресс-конференции по итогам года.

«Орешник — это современное и очень новое оружие. Все, что делается, опирается на предыдущие разработки, но двигаются вперед», — сказал Путин.

Президент отметил, что новая ракета основана на разработках «уже российского периода времени». Также Путин рассказал, что принимал участие в принятии решения о производстве «Орешника».

Как отметил президент, если Соединенные Штаты решат поставить Киеву систему ПВО THAAD, то Россия попросит «наших ребят на Украине сообщить, что в ней нового».

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Мероприятие проводится в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии в третий раз.

Ранее Путин ответил на вопрос о том, что «мир сошел с ума».