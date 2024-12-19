Путин заявил, что участвовал в принятии решения о создании «Орешника»

Президент России Владимир Путин рассказал, что принимал участие в принятии решения о производстве ракетных систем «Орешник». Об этом глава государства заявил на прямой линии.

Путин также отмечал, что вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции возвращают территории квадратными километрами.

Глава государства подчеркнул, что российские бойцы сражаются за Россию на всей линии боевого соприкосновения. Путин обратил внимание, что армия России движется к решению первостепенных задач, которые были обозначены в начале специальной военной операции.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин рассказал, на что способен русский человек с дрожащими руками.