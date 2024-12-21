Основатель Pink Floyd объяснил название ракеты «Орешник»

Название российской ракетной системы «Орешник» связано с тем, что она бьет по выбранной цели, будто осыпая ее гроздью орехов. Такое предположение о названии ракеты ВС РФ выдвинул основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в беседе с РИА Новости.

«Я думаю, ее так назвали, потому что она сбрасывает несколько «орехов» при попадании в цель», — подчеркнул он.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина, предложившего провести высокотехнологичную дуэль баллистической ракеты средней дальности «Орешник» и систем западных ПВО, установленных на Украине.

По его словам, «очень важно говорить о кавычках в высказываниях президента в контексте того вопроса, который ему задали».

Прямая линия с президентом РФ состоялась 19 декабря. Во время мероприятия Путин предложил зарубежным партнерам Киева определить объект для поражения и сосредоточить там все свои системы ПВО. Российские войска, в свою очередь, нанесут по цели удар с помощью «Орешника». Тогда, по его словам, и можно будет узнать, способна ли западная техника противостоять новейшему ракетному комплексу России.

Ранее в США рассказали о сигнале Путина Западу после слов об «Орешнике».