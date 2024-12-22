Путин назвал выпуск «Орешника» историческим событием

Производство и применение баллистической ракеты «Орешник» — это историческое событие для всей ракетно-космической отрасли. Об этом заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Орешник» — это не событие года, это историческое событие в ракетно-космической области», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что «ничего подобного никогда не происходило с таким видом оружия».

Также Путин отметил, что в Минобороны России были разные позиции по поводу разработки ракетного комплекса «Орешник», и присоединился к тем, кто считал, что надо его производить и испытать в боевых условиях.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что слова Путина о «технологической дуэли» были реакцией на заявления о возможных уязвимостях системы «Орешник».

19 декабря Путин в ходе прямой линии предложил Западу провести «технологическую дуэль XXI века», чтобы проверить уязвимость «Орешника» перед средствами противовоздушной обороны (ПВО). Президент РФ предложил западным специалистам определить объект для поражения, например, в Киеве, сосредоточить там все свои системы ПВО и попытаться перехватить «Орешник». Он подчеркнул, что шансов легко сбить новейшую российскую ракету нет, и средства ПВО, размещенные на территории Польши и Румынии, до «Орешника» «не достанут».

Ранее эксперт раскрыл, почему Зеленский занервничал после слов Путина о дуэли XXI века.