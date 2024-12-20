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Эксперт раскрыл, почему Зеленский занервничал после слов Путина о дуэли XXI века

Политолог Пинчук: Киеву и Западу нечем ответить на удар «Орешником»
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РИА Новости/AP

В ответ на предложение президента России Владимира Путина провести с Западом «технологическую дуэль» украинский лидер Владимир Зеленский не придумал ничего лучше, чем опуститься до оскорблений. Это говорит о том, что он всерьез напуган. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук.

«Зеленский понимает, насколько технологии, которые сейчас использует Украина в этих боевых действиях, отстают от, допустим, того же «Орешника». И поэтому мы видим такую нервную реакцию с его стороны», — отметил Пинчук.

На заявление Зеленского о том, что «приходится иметь дело с отморозками», эксперт ответил кратко: «Кто бы говорил».

19 декабря Путин в ходе прямой линии предложил Западу провести «технологическую дуэль XXI века», чтобы проверить уязвимость «Орешника» перед средствами противовоздушной обороны (ПВО). По словам лидера РФ, пусть западные специалисты определят объект для поражения, например в Киеве, и сосредоточат там все свои системы ПВО, а Россия «нанесет удар и посмотрит, перехватят они или нет». Он подчеркнул, что шансов легко сбить новейшую российскую ракету нет, и средства ПВО, размещенные на территории Польши и Румынии, до «Орешника» «не достанут».

Зеленский при этом оскорбительно ответил на идею президента России.

Ранее власти Венгрии обвинили Зеленского в провокации.

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