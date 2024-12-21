В Кремле объяснили предложение Путина провести «технологическую дуэль» с Западом

Песков: слова Путина о дуэли были ответом на заявления об уязвимости «Орешника»

Слова президента России Владимира Путина о «технологической дуэли» были реакцией на заявления о возможных уязвимостях системы «Орешник». Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это был ответ на вопрос о том, что западные эксперты утверждают, что у этой системы есть слабые места», — отметил Песков.

По словам пресс-секретаря, ракетная система «Орешник» на одно поколение превосходит любые существующие вооружения и не является ядерной. Он также рассказал, что Путин предложил западным экспертам провести так называемую дуэль: выбрать объект в Киеве для поражения, сосредоточить там силы противовоздушной обороны и попытаться перехватить удар.

Песков подчеркивал, что президент имел в виду, что это оружие является настоящей революцией в области военных технологий.

«Он говорил о том, что «Орешник» на год вперед опережает все существующее вооружение», — добавил представитель Кремля.

19 декабря Путин в ходе прямой линии предложил Западу провести «технологическую дуэль XXI века», чтобы проверить уязвимость «Орешника» перед средствами противовоздушной обороны (ПВО). По словам лидера РФ, пусть западные специалисты определят объект для поражения, например в Киеве, и сосредоточат там все свои системы ПВО, а Россия «нанесет удар и посмотрит, перехватят они или нет». Он подчеркнул, что шансов легко сбить новейшую российскую ракету нет, и средства ПВО, размещенные на территории Польши и Румынии, до «Орешника» «не достанут».

Ранее эксперт раскрыл, почему Зеленский занервничал после слов Путина о дуэли XXI века.