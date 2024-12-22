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В США напомнили Зеленскому о выборах

Подполковник Дэвис: на Украине должны были состояться выборы
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Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала Deep Dive заявил, что в Соединенных Штатах во время гражданской войны, несмотря на ведущиеся боевые действия, проводились выборы президента.

Офицер обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, предложив провести выборы.

«Когда у нас в Соединенных Штатах была гражданская война, выборы проводились, на которых был избран Авраам Линкольн. В то же время Зеленский заявил, что не будет проводить их», — добавил Дэвис.

20 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на Украине нет легитимного президента, в стране необходимы выборы, чтобы граждане определили, кто станет главой государства.

В рамках прямой линии 19 декабря Путин, среди прочего, подчеркивал, что подписание мирного договора возможно исключительно с легитимными представителями украинской власти, в частности с председателем Верховной рады.

Ранее Путин напомнил, как Джонсон убедил Киев воевать с Москвой.

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