Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Володин заявил о необходимости президентских выборов на Украине

Володин: на Украине нет легитимного президента, нужно проводить выборы
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

На Украине нет легитимного президента, в стране необходимы выборы, чтобы граждане определили, кто станет главой государства. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«На сегодняшний день на Украине нет легитимного главы государства… необходимо провести выборы на Украине, чтобы граждане определили, кто у них будет президентом», — подчеркнул он.

По словам Володина, на данный момент приказы ВСУ отдает нелегитимный глава государства, который фактически «захватил власть».

Спикер Госдумы напомнил, что президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявлял, что украинский лидер Владимир Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права представлять Украину.

Депутаты, отметил Володин, согласны с этой позицией.

В рамках прямой линии 19 декабря Путин, среди прочего, подчеркивал, что подписание мирного договора возможно исключительно с легитимными представителями украинской власти, в частности с председателем Верховной рады.

Ранее Путин напомнил, как Джонсон убедил Киев воевать с Москвой.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами