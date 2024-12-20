Володин: на Украине нет легитимного президента, нужно проводить выборы

На Украине нет легитимного президента, в стране необходимы выборы, чтобы граждане определили, кто станет главой государства. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«На сегодняшний день на Украине нет легитимного главы государства… необходимо провести выборы на Украине, чтобы граждане определили, кто у них будет президентом», — подчеркнул он.

По словам Володина, на данный момент приказы ВСУ отдает нелегитимный глава государства, который фактически «захватил власть».

Спикер Госдумы напомнил, что президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявлял, что украинский лидер Владимир Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права представлять Украину.

Депутаты, отметил Володин, согласны с этой позицией.

В рамках прямой линии 19 декабря Путин, среди прочего, подчеркивал, что подписание мирного договора возможно исключительно с легитимными представителями украинской власти, в частности с председателем Верховной рады.

Ранее Путин напомнил, как Джонсон убедил Киев воевать с Москвой.