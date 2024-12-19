Путин напомнил, как Джонсон убедил Киев воевать с Москвой

Желающие воевать с Россией украинцы «скоро закончатся». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос американского журналиста из NBS News.

Российский лидер также обратил внимание на то, как стороны достигли договоренности в Стамбуле в конце 2022 года. Однако позже, напомнил Путин, прозвучал отказ от соглашений, потому что вмешался премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который сказал, что «нужно воевать до последнего украинца».

«Скоро закончатся эти украинцы, которые хотят воевать», — заявил глава государства.

В ходе прямой линии президент отметил, что России есть с кем говорить на Украине, многие украинцы «мечтают избавиться от неонацистского режима».

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

До этого будущий специальный посланник американского президента по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News сообщил, что у избранного президента США Дональда Трампа есть возможности и способности для завершения российско-украинского конфликта до конца 2024 года.

Ранее Путин ответил на вопрос, сколько продлится СВО.