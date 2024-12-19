Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин напомнил, как Джонсон убедил Киев воевать с Москвой

Путин: желающие воевать украинцы скоро закончатся

close
Михаил Терещенко/ТАСС

Желающие воевать с Россией украинцы «скоро закончатся». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос американского журналиста из NBS News.

Российский лидер также обратил внимание на то, как стороны достигли договоренности в Стамбуле в конце 2022 года. Однако позже, напомнил Путин, прозвучал отказ от соглашений, потому что вмешался премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который сказал, что «нужно воевать до последнего украинца».

«Скоро закончатся эти украинцы, которые хотят воевать», — заявил глава государства.

В ходе прямой линии президент отметил, что России есть с кем говорить на Украине, многие украинцы «мечтают избавиться от неонацистского режима».

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

До этого будущий специальный посланник американского президента по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News сообщил, что у избранного президента США Дональда Трампа есть возможности и способности для завершения российско-украинского конфликта до конца 2024 года.

Ранее Путин ответил на вопрос, сколько продлится СВО.

Все новости на тему:
Прямая линия Путина — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами