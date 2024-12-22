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Путин заявил о невозможности избежать СВО

Путин: бездействие России было бы преступлением против интересов ее народа
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что бездействие России в отношении Украины в 2022 году было бы преступлением против россиян.

По его словам, специальную военную операцию на Украине стоило начать еще раньше, потому что страны Запада и Украина показали отсутствие намерения выполнять минские договоренности. В то же время у ВСУ было время на подготовку к боям, отметил Путин.

Также Путин, отвечая на вопрос, идет ли в данный момент мировая война, заявил, что «пугать никого не надо». Он добавил, что Украина эскалирует ситуацию.

При этом Путин подчеркнул, что Россия готова к компромиссам, «но без ущерба для наших интересов».

До этого ирландский журналист Чей Боуз заявил, что, отвечая на вопросы на прямой линии и пресс-конференции, Путин заставляет лидеров стран Запада выглядеть глупыми. Он отметил, что западные лидеры «рисуют Путина безумцем, стремящимся к мировому господству».

Ранее в Греции назвали Путина самым популярным зарубежным политиком.

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