Опрос MRB Hellas: Путин стал самым популярным иностранным политиком в Греции

Греки назвали президента РФ Владимира Путина самым популярным зарубежным политиком. Об этом сообщает TVXS со ссылкой на результаты опроса компании MRB Hellas.

Согласно данным опроса, 31,8% опрошенных выбрали Путина лучшим иностранным политиком. На втором месте оказался избранный президент США Дональд Трамп с 29,8%. Третье место занял президент Франции Эммануэль Макрон, он набрал 27,7% голосов.

Далее идут председатель КНР Си Цзиньпин, украинский президент Владимир Зеленский, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и действующий президент США Джо Байден.

До этого ирландский журналист Чей Боуз заявил, что, отвечая на вопросы на прямой линии и пресс-конференции, президент России Владимир Путин заставляет лидеров стран Запада выглядеть глупыми.

Он отметил, что западные лидеры «рисуют Путина безумцем, стремящимся к мировому господству».

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.