Путин: Россия готова строить отношения с другими странами, но не в ущерб себе

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что Россия готова выстраивать отношения с другими странами, но только не в ущерб себе.

Глава государства отметил изменения в международных отношениях. Однако, по его словам, неизменными остаются только интересы России и ее народа.

«Если мы увидим, что ситуация меняется таким образом, что есть возможности и перспективы выстраивать отношения с другими странами, мы к этому готовы. Вопрос не в нас, а в них», — отметил Путин.

До этого ирландский журналист Чей Боуз заявил, что, отвечая на вопросы на прямой линии и пресс-конференции, президент России Владимир Путин заставляет лидеров стран Запада выглядеть глупыми. Он отметил, что западные лидеры «рисуют Путина безумцем, стремящимся к мировому господству».

Также Sky News писал, что на прямой линии и пресс-конференции Владимир Путин продемонстрировал уверенность, связанную с успехами ВС РФ в конфликте на Украине, и показал, что у Москвы будет «сильная рука» за столом потенциальных переговоров.

Ранее в Греции назвали Путина самым популярным зарубежным политиком.