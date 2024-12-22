Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил о готовности России к поиску компромиссов

Путин: Россия готова строить отношения с другими странами, но не в ущерб себе
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что Россия готова выстраивать отношения с другими странами, но только не в ущерб себе.

Глава государства отметил изменения в международных отношениях. Однако, по его словам, неизменными остаются только интересы России и ее народа.

«Если мы увидим, что ситуация меняется таким образом, что есть возможности и перспективы выстраивать отношения с другими странами, мы к этому готовы. Вопрос не в нас, а в них», — отметил Путин.

До этого ирландский журналист Чей Боуз заявил, что, отвечая на вопросы на прямой линии и пресс-конференции, президент России Владимир Путин заставляет лидеров стран Запада выглядеть глупыми. Он отметил, что западные лидеры «рисуют Путина безумцем, стремящимся к мировому господству».

Также Sky News писал, что на прямой линии и пресс-конференции Владимир Путин продемонстрировал уверенность, связанную с успехами ВС РФ в конфликте на Украине, и показал, что у Москвы будет «сильная рука» за столом потенциальных переговоров.

Ранее в Греции назвали Путина самым популярным зарубежным политиком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами