Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, идет ли в данный момент мировая война, заявил, что «пугать никого не надо». Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Опасности возрастают, но пугать никого не надо», — сказал глава российского государства.

Путин добавил, что Украина эскалирует ситуацию.

«Пускай эскалируют дальше. Мы всегда будем отвечать на любой вызов, всегда», — отметил он.

Путин подчеркнул, что Россия готова к компромиссам, «но без ущерба для наших интересов».

До этого ирландский журналист Чей Боуз заявил, что, отвечая на вопросы на прямой линии и пресс-конференции, Путин заставляет лидеров стран Запада выглядеть глупыми. Он отметил, что западные лидеры «рисуют Путина безумцем, стремящимся к мировому господству».

Также Sky News писал, что на прямой линии и пресс-конференции Путин продемонстрировал уверенность, связанную с успехами ВС РФ в конфликте на Украине, и показал, что у Москвы будет «сильная рука» за столом потенциальных переговоров.

Ранее в Греции назвали Путина самым популярным зарубежным политиком.