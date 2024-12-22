Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин ответил на вопрос, идет ли сейчас мировая война

Путин рекомендовал не пугать людей третьей мировой войной
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, идет ли в данный момент мировая война, заявил, что «пугать никого не надо». Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Опасности возрастают, но пугать никого не надо», — сказал глава российского государства.

Путин добавил, что Украина эскалирует ситуацию.

«Пускай эскалируют дальше. Мы всегда будем отвечать на любой вызов, всегда», — отметил он.

Путин подчеркнул, что Россия готова к компромиссам, «но без ущерба для наших интересов».

До этого ирландский журналист Чей Боуз заявил, что, отвечая на вопросы на прямой линии и пресс-конференции, Путин заставляет лидеров стран Запада выглядеть глупыми. Он отметил, что западные лидеры «рисуют Путина безумцем, стремящимся к мировому господству».

Также Sky News писал, что на прямой линии и пресс-конференции Путин продемонстрировал уверенность, связанную с успехами ВС РФ в конфликте на Украине, и показал, что у Москвы будет «сильная рука» за столом потенциальных переговоров.

Ранее в Греции назвали Путина самым популярным зарубежным политиком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами