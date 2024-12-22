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Невестка Трампа сняла свою кандидатуру с рассмотрения в сенат США

Невестка Трампа Лара сняла кандидатуру с рассмотрения в сенат от штата Флорида
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AP

Невестка избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Лара сняла свою кандидатуру с рассмотрения на пост сенатора от штата Флорида вместо нынешнего сенатора и кандидата на пост государственного секретаря Марка Рубио. Об этом сообщается в ее аккаунте в социальной сети X.

«После раздумий я решила снять свое имя с рассмотрения в сенат США», — написала она.

Лара Трамп ранее сообщила, что рассматривает возможность занять место в сенате, комментируя возможность заменить в сенате Рубио в случае его назначения на должность государственного секретаря.

6 ноября Трамп заявил, что в отличие от своего первого срока, когда его дочь Иванка Трамп и зять Джаред Кушнер занимали важные советнические роли, в новой администрации его детей не будет.

Инаугурация президента США состоится 20 января 2025 года в Капитолии Вашингтона. Трампа приведут к присяге, а затем дадут ему слово. После церемонии состоятся торжественный парад и инаугурационный бал.

Ранее Песков допустил диалог с США при Трампе.

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