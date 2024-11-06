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Песков допустил диалог с США при Трампе

Песков допустил диалог с США, если Трамп предпримет конкретные шаги по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о допустимости диалога между Россией и США, в случае если администрация избранного президента Дональда Трампа предпримет необходимые действия для урегулирования военного конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы открыты для диалога, для обсуждения самых сложных проблем. Поэтому посмотрим. Опять же, будем судить по конкретным шагам», — сказал Песков, отвечая на вопрос изменится ли риторика РФ, если США при Трампе сделают что-то для урегулирования конфликта на Украине.

В ходе федерального просветительского марафона «Знание.Первые» Песков также заявил, что Россия продолжит проведение специальной военной операции на Украине до достижения всех поставленных целей.

В конце октября президент РФ Владимир Путин отметил, что итоги разрешения конфликта на Украине должны отвечать интересам России и основываться на текущей ситуации на фронте.

Ранее Песков заявил, что США могут быстро прекратить конфликт на Украине.

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