Невестка Трампа Лара может стать сенатором от штата Флорида

Невестка избранного президента США Дональда Трампа и супруга его сына Эрика Лара Трамп может занять место сенатора от Флориды, если Марк Рубио покинет этот пост, чтобы возглавить Госдепартамент в январе 2025 года. Об этом сообщил второй сенатор от Флориды и один из наиболее преданных сторонников Трампа Рик Скотт в интервью газете The Hill.

Скотт и другие сторонники идеи назначения Лары Трамп указывают на ее успешную работу в качестве сопредседателя Национального комитета республиканцев (RNC), где она отвечает за избирательную стратегию партии и помогает кандидатам с финансированием их кампаний. Она заняла эту должность в начале марта, и с тех пор стратегия республиканцев заметно изменилась. Одним из значимых новшеств, за которое Лару хвалят соратники, стало приобщение партии к досрочному голосованию, что ранее вызывало критику республиканцев.

Сама Лара Трамп в радиоинтервью 19 ноября заявила, что не обсуждала этот вопрос с нынешним губернатором Флориды — Роном Десантисом. Имя Лары Трамп в списке потенциальных кандидатов на место Рубио подтвердил 16 ноября председатель республиканской партии во Флориде Юэн Пауэр. Ожидается, что решение о назначении будет принято в начале января 2025 года.

6 ноября Трамп заявил, что в отличие от своего первого срока, когда его дочь Иванка Трамп и зять Джаред Кушнер занимали важные советнические роли, в новой администрации его детей не будет.

Ранее Трамп выдвинул кандидата на пост постпреда США при НАТО.