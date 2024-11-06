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Трамп отказался снова назначать своих детей на должности в Белом доме

NBC: Трамп не будет вновь давать своим детям должности в Белом доме

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Brendan McDermid/Reuters

Избранный президентом США Дональд Трамп не планирует вновь назначать своих детей на должности в своей администрации. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Трамп заявил, что в отличие от своего первого срока, когда его дочь Иванка Трамп и зять Джаред Кушнер занимали важные советнические роли, в новой администрации его детей не будет.

Также в сообщении приводится мнение нового президента о том, что участие его детей в государственной службе стало трудным испытанием для семьи, которая «пережила настоящий ад».

До этого старший советник предвыборной кампании Дональда Трампа Джейсон Миллер заявил, что после возвращения в Белый дом избранный президент предпримет шаги, связанные с вопросами нелегальной миграции и добычи нефти. По словам Миллера, первые действия Трампа в должности президента США будут касаться вопросов, которые он может решить исполнительными указами, то есть без одобрения конгресса.

Инаугурация президента США состоится 20 января 2025 года в Капитолии Вашингтона. Трампа приведут к присяге, а затем дадут ему слово. После церемонии состоятся торжественный парад и инаугурационный бал.

Ранее Песков допустил диалог с США при Трампе.

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