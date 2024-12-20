В Британии оценили пресс-конференцию Путина

На прямой линии и пресс-конференции Владимир Путин продемонстрировал уверенность, связанную с успехами ВС РФ в конфликте на Украине и показал, что у Москвы будет «сильная рука» за столом потенциальных переговоров. Об этом пишет Sky News.

Авторы отмечают, что российский лидер говорил о конфликте «уверенно».

«Он сказал, что Россия близка к достижению своих основных целей на Украине, что сейчас Россия находится в более сильной позиции, чем в начале, и он даже предложил провести ракетную дуэль, чтобы продемонстрировать предполагаемую непобедимость новой российской гиперзвуковой ракеты «Орешник», — говорится в тексте.

Телеканал объяснил исходящую от Путина уверенность успехами армии России, «которая, несомненно, имеет преимущество на поле боя». Кроме того, такое развитие событий показывает, что Москва «будет иметь более сильную руку, когда дело дойдет до стола переговоров».

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным — ежегодное мероприятие, в ходе которого глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы граждан, рассказывает о ситуации в стране и представляет свою позицию по вопросам экономики, внутренней и внешней политики.

19 декабря президент подвел итоги года в ходе объединенных прямой линии и пресс-конференции. Модераторами мероприятия выступили военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова.

Ранее Пушков оценил вопрос американского журналиста Путину.