В Совфеде заявили, что Украина наращивает эскалацию террора

Атака беспилотных летательных аппаратов на жилые дома в Казани является еще одним подтверждением того, что Украина наращивает эскалацию террора. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Мы видели, что происходило в последнюю неделю. Эта атака на Казань расширяет сферу этой преступной деятельности», — сказал он.

Карасин уверен, что без ответа со стороны РФ это не останется.

Утром 21 декабря Вооруженные силы Украины атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. Согласно данным пресс-службы главы Татарстана, было зафиксировано восемь прилетов дронов, шесть из которых пришлись на жилые дома.

В результате в Советском, Кировском и Приволжском районах города произошли возгорания. Кроме того, в аэропорту Казани были введены временные ограничения, в городе отменили массовые мероприятия в выходные.

Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на местные СМИ писал о трех пострадавших при атаке дронов, однако официального подтверждения этой информации не поступало.

Ранее жители Казани рассказали об обстановке в городе после атаки беспилотников.