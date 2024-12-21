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Жители Казани рассказали об обстановке в городе после атаки беспилотников

Жители Казани покидают свои дома после атаки беспилотников на ЖК

В Казани у ЖК «Лазурные берега» работают пожарные, утром в здание влетели два беспилотника. Жительница соседнего дома Снежанна рассказала «Газете.Ru», что слышала момент удара. Женщина поспешила покинуть свою квартиру вместе с ребенком.

«Я не видела самого удара, в этот момент я была в ванной комнате. Выбежала, думала, на ребенка что-то упало, и увидела пожар. Я уехала из дома, потому что услышала второй удар. Работают пожарные, это все, что я видела», — сообщила она.

Другая жительница Казани Юлия рассказала «Газете.Ru», что слышала, как беспилотник пролетал над местным ЖК «Мечта».

«Моменты ударов не видела, только слышала. В этот момент он пролетал над ЖК «Мечта», и через несколько минут услышала грохот, после еще один. Что сейчас там происходит, не знаю», — отметила женщина.

Очевидица Карина рассказала, что проезжала мимо поврежденного здания и видела работу спецслужб.

«Помощь оказывается, спецслужбы там. Проезжали мимо. Нет, к сожалению [не видела потушен пожар или нет], на тревоге быстрее проехали мимо», — сказала она.

Власти Татарстана зафиксировали восемь прилетов беспилотников в Казани утром в субботу, 21 декабря. Из них шесть — по жилым домам. Три человека получили ранения после атак беспилотников, сообщает SHOT со ссылкой на источник. Пострадавшие в основном имеют порезы от выбитых стекол.

В городе продолжается оповещение населения о мерах безопасности на случай новых атак. Ранее звучала сирена. Аэропорт Казани временно прекратил прием и отправку рейсов, аналогичные меры приняты в аэропорту Ижевска, сообщила Росавиация.

Ранее сообщалось, что глава Татарстана прибыл к месту атаки беспилотников.

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