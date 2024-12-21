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Небензя назвал «самый страшный сценарий» для Зеленского

Небензя сообщил, что мир для Зеленского является самым страшным сценарием
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Evgeniy Maloletka/AP

Самым страшным сценарием для президента Украины Владимира Зеленского является мир. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

«Мир для него (Зеленского. — «Газета.Ru») — самый страшный сценарий», — подчеркнул он.

Зеленского поддерживают порядка 11% граждан Украины, и в случае мира ему придется идти на выборы, что чревато поражением и утратой власти, отметил Небензя. Кроме того, президенту Украины потом придется «отвечать за все те преступления, которые он совершил против своего народа», добавил дипломат.

Накануне член нижней палаты российского парламента Светлана Журова заявила, что кабинет министров и Верховная рада Украины могли бы заключить мир с РФ в обход президента страны Владимира Зеленского. По словам депутата Государственной думы РФ, украинское правительство в первую очередь должно подчиняться народу. То же касается законодателей, которые при заключении мира между Киевом и Москвой могут сослаться на волю граждан.

19 декабря президент России Владимир Путин подчеркнул, что подписание мирного договора с Киевом возможно исключительно с легитимными представителями украинской власти, в частности с председателем Верховной рады.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в текущем году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

Ранее Зеленского призвали «не скулить» о перемирии.

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