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В Госдуме РФ оценили способность Верховной рады Украины вести переговоры

Депутат Журова: кабмин и парламент Украины могут пойти на мир в обход Зеленского
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Кабинет министров и Верховная рада Украины могли бы заключить мир с РФ в обход президента страны Владимира Зеленского. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявила член нижней палаты российского парламента Светлана Журова.

Она обратила внимание, что российский президент Владимир Путин в ходе прямой линии допустил вариант, при котором Москва будет вести переговоры об урегулировании конфликта с украинским парламентом. Он внес соответствующее предложение, так как полномочия Зеленского на посту главы государства истекли еще в мае 2024 года.

«Зеленский, как оценивает наша страна, не совсем легитимен. Если все депутаты Рады смогут объединиться здравыми силами и начать процесс урегулирования конфликта, наша страна пойдет навстречу», — добавила Журова.

По словам депутата Государственной думы РФ, украинское правительство в первую очередь должно подчиняться народу. То же касается законодателей, которые при заключении мира между Киевом и Москвой могут сослаться на волю граждан.

19 декабря Путин подвел итоги уходящего года в совмещенном формате прямой линии и пресс-конференции. Во время мероприятия президент РФ выразил готовность начать переговоры с Украиной без предварительных условий, но с учетом реалий на земле. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее спикер Рады Руслан Стефанчук ответил на заявление российского лидера о готовности вести с ним переговоры.

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