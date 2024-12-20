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Зеленского призвали «не скулить» о перемирии

Депутат ГД Шеремет призвал Зеленского не скулить о перемирии
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Kevin Lamarque/Reuters

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно перестать «скулить» о перемирии, отвергая реальные планы по урегулированию продолжающегося конфликта. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Зеленскому пора прекратить скулить о перемирии, параллельно выдвигая безумные ультиматумы к России и отвергая реальные планы урегулирования украинского конфликта», — подчеркнул он, говоря о словах президента Украины о невозможности для Киева быть в состоянии замороженного конфликта после потенциального перемирия с Москвой.

По словам Шеремета, реальные планы решения конфликта исходят от государств, которые адекватно оценивают складывающуюся международно-политическую обстановку.

Зеленскому не нужно прекращение боевых действий, считает депутат, поскольку так он лишится поддержки Запада и в противном случае украинский лидер будет вынужден объявить о президентских выборах.

До этого, как отмечал зампредседатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Зеленский осознает, что ему невозможно легализоваться на посту президента страны, поэтому делает ставки на войну.

Ранее Орбан ответил на слова Зеленского о невозможности посредничества Венгрии.

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