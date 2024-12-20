В США рассказали о сигнале Путина Западу после слов об «Орешнике»

Российский президент Владимир Путин в рамках прямой линии 19 декабря послал ясный сигнал западным лидерам, говоря о новой ракетной системе РФ «Орешник». Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский военный аналитик Уилл Шрайвер.

«Я интерпретирую его (Путина. – Прим. ред.) действия как попытку объяснить двухлетнему ребенку (то есть западным лидерам), что огонь горячий и обожжет вас, если вы к нему прикоснетесь», — отметил он, напоминая о словах российского президента про «Орешник».

Прямая линия с президентом РФ состоялась 19 декабря. Во время мероприятия Путин предложил зарубежным партнерам Киева определить объект для поражения и сосредоточить там все свои системы ПВО. Российские войска, в свою очередь, нанесут по цели удар с помощью «Орешника». Тогда и можно будет узнать, способна ли западная техника противостоять новейшему ракетному комплексу РФ.

По мнению полковника Вооруженных сил США в отставке Лоуренса Уилкерсона, попытка противостоять российскому ракетному комплексу «Орешник» обернется «пинком под зад» для западных стран.

Ранее в РФ заявили о необходимости послать США еще один сигнал «Орешником».