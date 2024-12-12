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В РФ заявили о необходимости послать США еще один сигнал «Орешником»

Сенатор Долгов: России придется послать США еще один сигнал «Орешником»

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@medvedev_telegram/Telegram

Сенатор Константин Долгов заявил, что России необходимо послать США еще один сигнал с помощью «Орешника», так как первый «ничему их не научил». Его слова передает газета «Взгляд».

«Судя по всему, первый удар «Орешником» ничему не научил американцев. Это, впрочем, неудивительно. Они все делают ценой жизней украинцев, ценой самой Украины, так что им все равно», — поделился сенатор.

До этого пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Москва может принять решение об очередном ударе баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Украине «в ближайшие дни».

Она подчеркнула, что не может сообщить подробности, в том числе о том, где именно Россия может нанести удар.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Ранее стало известно, как Украина хочет «сбивать» российские ракеты «Орешник».

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