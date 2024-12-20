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Американский полковник предрек поражение Запада в дуэли с «Орешником»

Полковник Уилкерсон: Запад получит пинок под зад в случае дуэли с «Орешником»
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Fabrizio Bensch/Reuters

Попытка противостоять российскому ракетному комплексу «Орешник» обернется «пинком под зад» для западных стран. Об этом в ходе интервью для YouTube-канала Judging Freedom заявил полковник Вооруженных сил США в отставке Лоуренс Уилкерсон.

Таким образом он прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, сказанные во время прямой линии с гражданами. В ходе мероприятия глава государства предложил западным державам, которые до сих пор сомневаются в эффективности «Орешника», устроить дуэль.

«Вот это самый настоящий пинок под зад. У вас есть авианосцы стоимостью $14 млрд с развернутыми на них истребителями и пятью тысячами моряков на борту. «Орешник» уничтожит их всех примерно за 30 секунд», — подчеркнул эксперт.

Прямая линия с президентом РФ состоялась 19 декабря. Во время мероприятия Путин предложил зарубежным партнерам Киева определить объект для поражения и сосредоточить там все свои системы ПВО. Российские войска, в свою очередь, нанесут по цели удар с помощью «Орешника». Тогда и можно будет узнать, способна ли западная техника противостоять новейшему ракетному комплексу РФ.

Ранее в Совете Федерации РФ призвали послать США новый сигнал с помощью «Орешника».

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