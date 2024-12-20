Экс-депутат Рады объяснил, зачем Зеленский начал прямую линию наперекор Путину

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал брифинг украинского лидера Владимира Зеленского, который тот провел 19 декабря, наперекор прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

Царев обратил внимание, что Зеленский, помимо оскорблений в ответ на предложение российского лидера провести «технологическую дуэль» с использованием ракеты «Орешник», заявил, что не собирается обеспечивать транспортировку газа из РФ, а также коснулся темы развертывания миротворческого контингента НАТО.

По словам парламентария, Зеленский отвергает любые мирные инициативы и пытается выдвигать нереалистичные требования.

«Что мы сейчас видим? Мы видим, что Зеленский перешел в прямую конфронтацию с Трампом. <...> Он рассчитывает на то, что Трамп не сможет принудить Зеленского к мирным переговорам, поскольку Киев будет выдвигать нереальные требования: НАТО, миротворцы и другие несусветные супергарантии безопасности», — сказал Царев.

19 декабря Путин в ходе прямой линии предложил Западу провести «технологическую дуэль XXI века», чтобы проверить уязвимость «Орешника» перед средствами противовоздушной обороны (ПВО). По словам лидера РФ, пусть западные специалисты определят объект для поражения, например в Киеве, и сосредоточат там все свои системы ПВО, а Россия «нанесет удар и посмотрит, перехватят они или нет». Он подчеркнул, что шансов легко сбить новейшую российскую ракету нет.

Зеленский при этом оскорбительно ответил на идею президента России.

Ранее в Верховной раде рассказали, кто мешает заключению мира с РФ.