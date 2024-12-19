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Зеленский оскорбил Путина

Зеленский оскорбил Путина в ответ на идею устроить дуэль с «Орешником»

Президент Украины Владимир Зеленский оскорбительно ответил на идею президента России Владимира Путина устроить «технологическую дуэль» с применением ракеты «Орешник». Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Вы считаете, что это адекватный человек?» — сказал глава украинского государства на пресс-конференции в Брюсселе.

Он также оскорбил руководство РФ.

19 декабря Путин в ходе прямой линии предложил Западу провести «технологическую дуэль XXI века», чтобы проверить уязвимость «Орешника» перед средствами противовоздушной обороны (ПВО). По словам лидера РФ, пусть западные специалисты определят объект для поражения, например в Киеве, и сосредоточат там все свои системы ПВО, а Россия «нанесет удар и посмотрит, перехватят они или нет». Он подчеркнул, что шансов легко сбить новейшую российскую ракету нет, и средства ПВО, размещенные на территории Польши и Румынии, до «Орешника» «не достанут».

Ранее Путин сравнил силу «Орешника» с метеоритом.

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